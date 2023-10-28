В центре Киева неизвестный напал с ножом на человека, правоохранители задержали подозреваемого
В Киеве на Крещатике неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину. Правоохранители задержали неизвестного и доставили его в полицейский участок
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
"Неизвестный мужчина нанес ранения другому мужчине предметом, похожем на нож, и побежал с места происшествия. Патрульные узнали о внешности предполагаемого преступника и начали поиски", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители узнали, что подозреваемый пересел в автомобиль BMW и уехал с места происшествия. Полиция обнаружила и остановила указанный автомобиль. В авто находился мужчина, похожий по описанию на подозреваемого. У него также был предмет, похожий на холодное оружие.
"Инспекторы задержали мужчину и доставили в полицейский участок для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия", - добавили в сообщении.
Фото: Патрульная полиция Киева
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