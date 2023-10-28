В центре Киева неизвестный напал с ножом на человека, правоохранители задержали подозреваемого

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Неизвестный мужчина нанес ранения другому мужчине предметом, похожем на нож, и побежал с места происшествия. Патрульные узнали о внешности предполагаемого преступника и начали поиски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители узнали, что подозреваемый пересел в автомобиль BMW и уехал с места происшествия. Полиция обнаружила и остановила указанный автомобиль. В авто находился мужчина, похожий по описанию на подозреваемого. У него также был предмет, похожий на холодное оружие.

"Инспекторы задержали мужчину и доставили в полицейский участок для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия", - добавили в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Киева