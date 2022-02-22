В центре Киева неизвестные выстрелили в здание из РПГ-26: повреждены окна и фасад помещения

Об этом сообщает пресс- служба Нацполиции.



"По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.



Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых – профессиональная деятельность адвокатов.



Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК по статье хулиганство.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Продолжается следствие.

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