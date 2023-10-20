В центре Киева неизвестные ранили ножом военного: правоохранители ищут нападавших

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что нападение произошло на улице Назаровской. Там обнаружили военнослужащего с ножевым ранением грудной клетки.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения", - сообщают правоохранители.

Для раскрытия преступления в розыске нападающих задействованы сотрудники уголовного розыска, следователи и участковые офицеры полиции.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 - "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", - добавили в полиции.