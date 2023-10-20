В центре Киева неизвестные ранили ножом военного: правоохранители ищут нападавших
В четверг, 19 октября, около 10 часов вечера в полицию Киева поступило сообщение, что неизвестные напали с ножом на военнослужащего и нанесли ему ранения
Об этом сообщает полиция Киева.
Отмечается, что нападение произошло на улице Назаровской. Там обнаружили военнослужащего с ножевым ранением грудной клетки.
"Правоохранители провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения", - сообщают правоохранители.
Для раскрытия преступления в розыске нападающих задействованы сотрудники уголовного розыска, следователи и участковые офицеры полиции.
"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 - "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", - добавили в полиции.
- Напомним, что 12 октября в Соломенском районе Киева спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, который проник в бизнес-центр и пытался захватить его.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное