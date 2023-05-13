В центре Киева на территории больницы загорелось авто скорой помощи: обнаружено тело женщины
В центре Киева территории Александровской больницы загорелось авто скорой помощи, на месте происшествия обнаружено тело женщины, еще один человек получил ожоги
Об этом сообщает Telegram КМВА.
"На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени", - говорится в сообщении.
По сообщению КМВА, спасатели пожар ликвидировали.
В администрации также добавляют, что воздушной угрозы для города на данный момент нет. Взрывы не зафиксированы.
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