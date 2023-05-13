Об этом сообщает Telegram КМВА.

"На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени", - говорится в сообщении.

По сообщению КМВА, спасатели пожар ликвидировали.

В администрации также добавляют, что воздушной угрозы для города на данный момент нет. Взрывы не зафиксированы.