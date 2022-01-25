В центре Киева мужчина устроил стрельбу из автомата
Во вторник, 25 января, в центре Киева по ул. Владимирский мужчина открыл огонь из автомата
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Мужчина с автоматом несколько раз выстрелил вверх, повредив штукатурку на здании. По предварительным данным, люди в результате инцидента не пострадали.
По словам свидетелей, после стрельбы мужчина положил автомат в авто и стал возле него. Полицейские огородили место инцидента лентами, но наручники на мужчину не надели.
Правоохранители и стрелок отказались дать комментарии.
По имеющимся данным, стрелок – инкассатор пункта обмена валют.
Позже полиция Киева сообщила о задержании двух участников инцидента.
"Предварительно установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных лиц. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, поэтому в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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