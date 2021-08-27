В центре Киева из-за забега ограничат движение транспорта 28 августа
28 августа в центре столицы состоится забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины", из-за чего ограничат движение транспорта
Об этом передает пресс-служба КГГА.
"28 августа в центре столицы состоится IV всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". По маршруту забега будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Забег состоится с 9:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - улица Эспланадная - территория НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - улица Шота Руставели - улица Бассейная - улица Павла Скоропадского - улица Большая Васильковская - улица Крещатик.
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