В центре Киева из-за забега ограничат движение транспорта 28 августа

Об этом передает пресс-служба КГГА.

"28 августа в центре столицы состоится IV всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". По маршруту забега будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Забег состоится с 9:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - улица Эспланадная - территория НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - улица Шота Руставели - улица Бассейная - улица Павла Скоропадского - улица Большая Васильковская - улица Крещатик.

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