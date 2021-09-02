В центре Киева из-за аварии обесточены фонтаны и ТЦ "Глобус"
В Киеве произошла авария на городской электросети, из-за этого на Майдане Независимости обесточены фонтаны, частично ТЦ "Глобус" и прилегающие здания
Об этом сообщает Киевводфон .
"В связи с аварией на городской электросети в районе Майдана Независимости, обесточены" Большой "и" Малые "фонтаны (четная сторона улицы Крещатик), часть ТЦ" Глобус "и другие близлежащие объекты", - говорится в сообщении.
Работниками Киевводфонда совместно с представителями ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" проводятся действия по восстановлению электронапряжения.
Информация о возобновлении работы фонтанов будет предоставлено позже.
- Напомним, в Киеве, возле метро "Арсенальная", где 1 числа торжественно открыли фонтан, под землю провалился грузовик .
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