В центре Киева из-за аварии обесточены фонтаны и ТЦ "Глобус"

Об этом сообщает Киевводфон .

"В связи с аварией на городской электросети в районе Майдана Независимости, обесточены" Большой "и" Малые "фонтаны (четная сторона улицы Крещатик), часть ТЦ" Глобус "и другие близлежащие объекты", - говорится в сообщении.

Работниками Киевводфонда совместно с представителями ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" проводятся действия по восстановлению электронапряжения.

Информация о возобновлении работы фонтанов будет предоставлено позже.

Напомним, в Киеве, возле метро "Арсенальная", где 1 числа торжественно открыли фонтан, под землю провалился грузовик .

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