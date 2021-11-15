В центре Киева до 6 декабря ограничили движение из-за ремонта дороги
В Киеве из-за ремонтных работ частично ограничено движение транспорта по улице Льва Толстого
Об этом сообщает в Facebook коммунальная корпорация "Киевавтодор".
"На ул. Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта. В настоящее время работы стартовали на участке между улицами Жилянской и Саксаганского", - написано на странице КК "Киевавтодор" в Facebook.
В Киевавтодоре отметили, что во время ремонтных работ движение на улице частично ограничено.
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