В центре Киева автомобиль сбил человека на пешеходном переходе
В столице на бульваре Леси Украины автомобиль насмерть сбил на пешеходном переходе человека
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве в центре города произошла смертельная ДТП. Как стало известно, в центре Киева, на бульваре Леси Украинский, 2, Volkswagen на пешеходном переходе сбил насмерть пешехода.
В результате столкновения человек улетел метров на 10 на зеленую зону. Что стало причиной такого ДТП выяснит следствие.
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