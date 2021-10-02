В центре Киева автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве в центре города произошла смертельная ДТП. Как стало известно, в центре Киева, на бульваре Леси Украинский, 2, Volkswagen на пешеходном переходе сбил насмерть пешехода.

В результате столкновения человек улетел метров на 10 на зеленую зону. Что стало причиной такого ДТП выяснит следствие.

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