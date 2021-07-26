В центре Киева 27 июля усилят меры безопасности из-за крестного хода
Правоохранители усилят меры безопасности в центре Киева из-за крестного хода в честь годовщины Крещения Украины-Руси
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
В ведомстве отметили, что 27 июля в центре Киева состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Украины-Руси.
"В связи с этим, правоохранители заменят на усиленное дежурство улиц столицы", - уточнили в Нацполиции.
Предотвращать правонарушения в местах массового скопления людей будут дополнительно привлеченные сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками.
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