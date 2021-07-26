В центре Киева 27 июля усилят меры безопасности из-за крестного хода

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что 27 июля в центре Киева состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Украины-Руси.

"В связи с этим, правоохранители заменят на усиленное дежурство улиц столицы", - уточнили в Нацполиции.

Предотвращать правонарушения в местах массового скопления людей будут дополнительно привлеченные сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками.