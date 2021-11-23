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В центре Киева 24 ноября ограничат движение транспорта: список улиц
В среду, 24 ноября, в центре Киева ограничат движение транспорта по ряду улиц
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение в следующих местах:
- ул. Михаила Грушевского (от перекрестка с ул. Шелковичной до Европейской площади);
- Европейская площадь;
- ул. Крещатик;
- бул. Тараса Шевченко (до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Владимирская (от бул. Тараса Шевченко до ул. Ирининской).
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