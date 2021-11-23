В центре Киева 24 ноября ограничат движение транспорта: список улиц

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.



В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение в следующих местах:

ул. Михаила Грушевского (от перекрестка с ул. Шелковичной до Европейской площади);

Европейская площадь;

ул. Крещатик;

бул. Тараса Шевченко (до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Владимирская (от бул. Тараса Шевченко до ул. Ирининской).

Полиция призывает водителей с пониманием отнестись к временному ограничению и соответственно спланировать маршруты.