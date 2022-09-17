Об этом сообщают российские СМИ.

По информации пропагандистов, российские военные начали в Херсоне "контртеррористическую операцию". Стрельба началась у местного железнодорожного вокзала. Мощные звуки были слышны в центре города.

Около 20:00 россияне писали о работе ПВО в Херсоне, звуки стрельбы раздались после 21:00.

Видео оккупантов из Херсона:



В 22:20 пропагандисты сообщили, что группа ДРГ – ликвидирована.

10 сентября защитниками Украины было одновременно уничтожено более 180 российских военных , которые размещались в городе Херсоне.

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