В центре Херсона стрельба. Россияне говорят о "контртеррористической операции"
Вечером 17 сентября в центре Херсона прошли уличные бои, жители города слышали взрывы и звуки стрельбы
Об этом сообщают российские СМИ.
По информации пропагандистов, российские военные начали в Херсоне "контртеррористическую операцию". Стрельба началась у местного железнодорожного вокзала. Мощные звуки были слышны в центре города.
Около 20:00 россияне писали о работе ПВО в Херсоне, звуки стрельбы раздались после 21:00.
Видео оккупантов из Херсона:
В 22:20 пропагандисты сообщили, что группа ДРГ – ликвидирована.
- 10 сентября защитниками Украины было одновременно уничтожено более 180 российских военных , которые размещались в городе Херсоне.
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