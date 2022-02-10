В центре Херсона произошло групповое избиение со стрельбой: есть раненый, одного из пяти подозреваемых задержали

Об этом сообщает пресс- служба Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

"Вчера, 9 февраля, около 20:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил по телефону небезразличный житель областного центра. Мужчина сообщил, что вблизи одного из развлекательных заведений на улице Соборной группа неизвестных граждан нанесли телесные повреждения мужчине. При этом злоумышленники с несколько выстрелов, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника Херсонского райуправления полиции Андрей Коршун рассказал, что после сообщения жителя правоохранители на территории города была введена операция "Сирена", на место инцидента выехала следственно-оперативная группа. По его словам, там уже работали врачи.

"Врачи сообщили правоохранителям, что у 50-летнего пострадавшего предварительно диагностированы многочисленные ушибы тела и несколько ранений, характерных после применения травматического огнестрельного оружия", - сообщает пресс-служба.

Полицейские установили, что к нападению причастны пять мужчин. Их лица установили, одного из них, 44-летнего подозреваемого, задержали по месту жительства. Пока правоохранители разыскивают других нападающих. В пресс-службе отмечают, что и нападавшие, и раненый ранее попадали в поле зрения полиции.

"Задержанный в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины был помещен в условия изолятора временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Выясняются все обстоятельства происшествия ", – говорится в сообщении.