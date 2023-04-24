В центре Иерусалима произошел теракт, 5 человек ранены, нападавшего застрелили
В понедельник, 24 апреля, в центре Иерусалима мужчина на автомобиле протаранил гражданских, по меньшей мере пять человек ранены, нападавшего застрелили
Об этом пишет Jerusalem Post.
Среди пострадавших мужчина 70 лет, находящийся в тяжелом состоянии, женщина 30 лет в состоянии средней тяжести, мужчина 50 лет и двое 25-летних мужчин, получившие легкие ранения.
Отмечается, что нападавшим оказался 39-летний местный житель Хатема Неджима. Он был женатым отцом пятерых детей и, по данным правоохранителей, имел психическое заболевание.
Преступника застрелил один из гражданских свидетелей трагедии.
Выступавший на церемонии Дня памяти в Иерусалиме премьер-министр Биньямин Нетаньяху через несколько минут после нападения заявил, что этот теракт "напоминает, что государство Израиль было куплено большими страданиями".
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, не прибывший на место происшествия, поговорил по телефону с гражданским, убившим террориста.
"Я хотел вас приветствовать. Израиль благодарит вас за предотвращение очень большой катастрофы", - сказал министр,
Он также отметил, что принятое на законодательном уровне облегчение получения доступа к оружию для любого, кто имеет соответствующую квалификацию, было сделано с целью помочь людям защитить себя.
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