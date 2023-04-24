Об этом пишет Jerusalem Post.

Среди пострадавших мужчина 70 лет, находящийся в тяжелом состоянии, женщина 30 лет в состоянии средней тяжести, мужчина 50 лет и двое 25-летних мужчин, получившие легкие ранения.

Отмечается, что нападавшим оказался 39-летний местный житель Хатема Неджима. Он был женатым отцом пятерых детей и, по данным правоохранителей, имел психическое заболевание.

Преступника застрелил один из гражданских свидетелей трагедии.

Выступавший на церемонии Дня памяти в Иерусалиме премьер-министр Биньямин Нетаньяху через несколько минут после нападения заявил, что этот теракт "напоминает, что государство Израиль было куплено большими страданиями".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, не прибывший на место происшествия, поговорил по телефону с гражданским, убившим террориста.

"Я хотел вас приветствовать. Израиль благодарит вас за предотвращение очень большой катастрофы", - сказал министр,

Он также отметил, что принятое на законодательном уровне облегчение получения доступа к оружию для любого, кто имеет соответствующую квалификацию, было сделано с целью помочь людям защитить себя.