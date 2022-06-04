В центре Донецка раздались взрывы. В соцсетях и мессенджерах пишут об обстрелах Россией

Как сообщают пользователи соцсетей из Донецка, речь идет о расположенном в центре Ворошиловский районе.

Фото из открытых источников

Люди слышали, видели и смогли записать на видео большое количество разрывов, в результате которых начались возгорания зданий и автомобилей во дворах.

Это жилая часть города с многоэтажной застройкой.

Источники Эспрессо среди местных жителей подтверждают, что они слышали взрывы в городе.

При этом на месте событий сразу оказались российские пропагандисты, а подконтрольные Кремлю медиа РФ вскоре стали утверждать об "обстреле" со стороны украинских военных.

Вместе с тем, дончане склонны видеть в произошедшем скорее провокацию со стороны России.

Вот комментарии под соответствующей новостью на телеграмм-канале "Типичный Донецк":

"Какое совпадение, все время "спецоперации" стреляли по центру Донецка, и тут, когда в инфополе попала информация, что Украине поставят дальнобольные орудия, тут же пошло".

"Конечно, люди начинают понемного понимать что происходит, и нужно их опять переубеждать, что Украина плохая".

"Донецкие звонят и говорят, что сами по себе лупят. И я уверен, из присутствующих 70% это знают".

"Сто процентов, мы же не слепые и не глухие. Сегодняшний день подтвердил это. Залп, через три секунды - падение".

Напомним, жителей Донецка, как и других частей отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), российская администрация заставляет воевать против Украины.

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