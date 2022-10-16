В центре Донецка прогремел взрыв в одной из районных администраций
Во временно оккупированном Донецке прогремел взрыв в центре города около 8 часов утра 16 октября
Об этом сообщают в Страткоме ВСУ по телеграмме.
"Во временно оккупированном Донецке хлопок и пожар в здании местной администрации", - говорится в сообщении.
Еще одно видео с места взрыва публикует Андрей Цаплиенко в телеграмме.
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