Об этом сообщают в Страткоме ВСУ по телеграмме.

"Во временно оккупированном Донецке хлопок и пожар в здании местной администрации", - говорится в сообщении.

Еще одно видео с места взрыва публикует Андрей Цаплиенко в телеграмме.