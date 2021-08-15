В центре Днепра произошел взрыв. Есть жертвы

В результате взрыва в жилом двухэтажном доме на улице Шмидта погибли два человека, которые жили на первом этаже, передает Еспресо.TV .



"Это мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси", - передают местные правоохранители.



По предыдущим данным, взрыв и дальнейший пожар произошли на кухне.

"В помещении, где была оборудована кухня, горели домашние вещи и мебель на площади 10 кв.м. Внутри помещения пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины, 1980 и 1961 гг рождения", - говорится в сообщении спасателей.









На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и газовой службы.По данному факту следственным открыто два уголовных производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с пометкой - несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (cлужбова халатность) Уголовного кодекса Украины.Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.