В центре Днепра неизвестный в упор выстрелил в водителя Chevrolet

Об этом сообщает "Днепр оперативный" .

Инцидент произошел на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Шмидта в Днепре.

Как отмечается, неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического оружия в сторону водителя Chevrolet.

Затем стрелок сел в автомобиль ВАЗ-2106 и уехал. Пострадавшего водителя Chevrolet госпитализировали. Информации о его самочувствии пока не обнародовали. В Днепре объявлен план перехвата. Злоумышленника разыскивают.

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