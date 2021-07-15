В центре Днепра неизвестный в упор выстрелил в водителя Chevrolet
В Днепре 15 июля неизвестный в упор выстрелил в голову водителю автомобиля Chevrolet и скрылся
Об этом сообщает "Днепр оперативный" .
Инцидент произошел на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Шмидта в Днепре.
Как отмечается, неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического оружия в сторону водителя Chevrolet.
Затем стрелок сел в автомобиль ВАЗ-2106 и уехал. Пострадавшего водителя Chevrolet госпитализировали. Информации о его самочувствии пока не обнародовали. В Днепре объявлен план перехвата. Злоумышленника разыскивают.
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