В центре Черновцов поставили чучела диких животных для фотосессий. Но теперь уберут

Об этом заявил Павел Катеринчук - начальник управления коммуникаций, внешних связей и электронного управления Черновицкого городского совета, передает Еспресо.TV.



Таким образом чиновник отреагировал на сообщения в соцсетях врача-инфекциониста Ольги Кобевко, которая поинтересовалась "смыслом трупов животных у ратуши".



"Я был на площади, видел, удивился, зачем это. Сделали замечание лесничеству, которое их привезло, уберут", - цитирует Катеринчука газета Молодой буковинец .



Отметим, в Черновцах в течение этих выходных (25-26 сентября) проходит фестиваль меда и разнотравья. Именно в рамках фестиваля разместили фотозону с чучелами животных.





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