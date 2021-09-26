В центре Черновцов поставили чучела диких животных для фотосессий. Но теперь уберут
На Центральной площади Черновцов разместили как украшение фотозоны чучела животных - волка, дикого кабана и барсука. "Инсталляцию" вскоре уберут, сообщили в горсовете
Об этом заявил Павел Катеринчук - начальник управления коммуникаций, внешних связей и электронного управления Черновицкого городского совета, передает Еспресо.TV.
Таким образом чиновник отреагировал на сообщения в соцсетях врача-инфекциониста Ольги Кобевко, которая поинтересовалась "смыслом трупов животных у ратуши".
"Я был на площади, видел, удивился, зачем это. Сделали замечание лесничеству, которое их привезло, уберут", - цитирует Катеринчука газета Молодой буковинец .
Отметим, в Черновцах в течение этих выходных (25-26 сентября) проходит фестиваль меда и разнотравья. Именно в рамках фестиваля разместили фотозону с чучелами животных.
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