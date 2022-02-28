В центре Чернигова в жилой дом попала ракета, пострадала женщина
В 2:45 28 февраля ракета попала в жилой дом в центре Чернигова, в результате травмировалась одна женщина
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в области Александра Ивченко.
"В результате пожара, который произошел в жилом доме в центре Чернигова, пострадала одна женщина... По словам Ивченко травмы у женщины незначительные, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
- Напомним, В Киеве и Харькове снова раздаются взрывы.
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