В центре Чернигова в жилой дом попала ракета, пострадала женщина

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в области Александра Ивченко.



"В результате пожара, который произошел в жилом доме в центре Чернигова, пострадала одна женщина... По словам Ивченко травмы у женщины незначительные, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.







Ранее прессслужба Госспецсвязи в

Ранее прессслужба Госспецсвязи в Telegram сообщала, что в здание попала ракета, в результате чего загорелись два нижних этажа.