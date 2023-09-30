В Центре ближневосточных исследований считают, что Россия еще окончательно не потеряла Армению
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что, несмотря на движение Еревана от Москвы, Россия может руками промосковской оппозиции свалить премьер-министра Пашиняна
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"О вопросе, потеряла ли окончательно Россия Армению. Нет, пока нет. Хотя Армения в последнее время делает уже не какие-то имитационные шаги, а действительно очевидные шаги, направленные в сторону от РФ. Это я признаю. Однако Россия, конечно, может руками промосковской оппозиции свалить Пашиняна (премьер-министр Армении – ред.), использовав то состояние, в котором сейчас находится армянский народ, чтобы направить гнев и фрустрацию армян на Кочаряна (Левон Кочарян, сын бывшего президента Армении, который был задержан во время протестов, направленных на свержение премьер-министра Пашиняна). Это они могут сделать", - отметил директор Центра ближневосточных исследований.
Игорь Семиволос отметил, что для таких действий нужно иметь достаточные ресурсы, организацию и четкое понимание, что будет потом – но этого всего, к счастью, у них нет.
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