В Центре ближневосточных исследований считают, что Россия еще окончательно не потеряла Армению

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"О вопросе, потеряла ли окончательно Россия Армению. Нет, пока нет. Хотя Армения в последнее время делает уже не какие-то имитационные шаги, а действительно очевидные шаги, направленные в сторону от РФ. Это я признаю. Однако Россия, конечно, может руками промосковской оппозиции свалить Пашиняна (премьер-министр Армении – ред.), использовав то состояние, в котором сейчас находится армянский народ, чтобы направить гнев и фрустрацию армян на Кочаряна (Левон Кочарян, сын бывшего президента Армении, который был задержан во время протестов, направленных на свержение премьер-министра Пашиняна). Это они могут сделать", - отметил директор Центра ближневосточных исследований.



Игорь Семиволос отметил, что для таких действий нужно иметь достаточные ресурсы, организацию и четкое понимание, что будет потом – но этого всего, к счастью, у них нет.