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В Центре ближневосточных исследований считают, что Россия еще окончательно не потеряла Армению

30 сентября, 2023 суббота
16:45
Мир Армения

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что, несмотря на движение Еревана от Москвы, Россия может руками промосковской оппозиции свалить премьер-министра Пашиняна

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"О вопросе, потеряла ли окончательно Россия Армению. Нет, пока нет. Хотя Армения в последнее время делает уже не какие-то имитационные шаги, а действительно очевидные шаги, направленные в сторону от РФ. Это я признаю. Однако Россия, конечно, может руками промосковской оппозиции свалить Пашиняна (премьер-министр Армении – ред.), использовав то состояние, в котором сейчас находится армянский народ, чтобы направить гнев и фрустрацию армян на Кочаряна (Левон Кочарян, сын бывшего президента Армении, который был задержан во время протестов, направленных на свержение премьер-министра Пашиняна). Это они могут сделать", - отметил директор Центра ближневосточных исследований.

Игорь Семиволос отметил, что для таких действий нужно иметь достаточные ресурсы, организацию и четкое понимание, что будет потом – но этого всего, к счастью, у них нет.

  • 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе
  • 16 сентября экс-глава оборонного штаба Нагорного Карабаха Эльхан Нуриев сообщил , что в Армении может произойти военный мятеж

  • 19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

  • Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.

  • По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

  • 20 сентября в Ереване вспыхнули протесты. Власти Нагорного Карабаха, являющегося спорной территорией между Баку и Ереваном, сообщили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
  • По меньшей мере, 9 человек были задержаны. По информации росСМИ, в результате столкновений пострадал сотрудник спецназа
  • 25 сентября, ереванский суд принял решение об аресте сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских во время массовых акций в столице
Россия
Армения
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