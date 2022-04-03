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В центре Баку раздался мощный взрыв: есть погибшие и пострадавшие. Фото и Видео

3 апреля, 2022 воскресенье
05:27
Мир

В ночном клубе в центре азербайджанского Баку раздался взрыв

Об этом сообщает азербайджанское издание Media.AZ.

Взрыв раздался в ночь со 2 на 3 апреля. Инцидент произошел в ночном клубе посреди центра Баку. Гендиректор ВО "Азеригаз" Руслан Алиев рассказал, что причиной является взрыв газового баллона.

Для безопасности подачу газа на территорию временно приостановили. Полиция расследует инцидент.



По предварительной информации, по состоянию на 05:15, в результате взрыва пострадали 32 человека, один из них - погиб.


Видео с места происшествия:

Фоторепортаж с места событий:

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Видео
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