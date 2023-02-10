В Центральный аппарат Гостаможни и 8 региональных таможен пришли с обысками
10 февраля работники ДБР и СБУ проводят совместную операцию – обыски по всей вертикали таможни
Об этом передают прессслужбы ДБР , СБУ и ОГПУ .
Да, ДБР и СБУ во взаимодействии с Офисом генерального прокурора проводят сегодня масштабную спецоперацию. В настоящее время начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.
Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.
По данным ОГПУ, руководство Гостаможслужбы Украины и региональных таможен наладили устойчивые схемы незаконного уклонения импортерами от уплаты налогов и минимизации таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию Украины и последующий выпуск в свободное обращение.
"Это делалось, в том числе путем подмены номенклатуры (кода УКТВЭД) товара, сокрытия его происхождения, реальной стоимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем.
После завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.
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