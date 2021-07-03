В центральной Украине непогодой обесточены 90 населенных пунктов

Об этом говорится в утреннем возведении рятуальникив, передает Еспресо.TV .



"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 6 областях", - отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.



Речь идет о следующих областях:



Кировоградская - 30 городов, поселков и сел,



Черкасская - 30



Киевская - 14



Черниговская - 14



Житомирская - 4,



Запорожская - 1.



К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По состоянию на 7:00 четверга, 1 июля, сообщалось о 302 обесточенных населенных пунктах. Больше всего (191) из них было на Львовщине.