В центральной Украине непогодой обесточены 90 населенных пунктов
По состоянию на 07:00 утра субботы, 3 июля 2021 года, без света находятся 93 населенных пункта в 6 областях
Об этом говорится в утреннем возведении рятуальникив, передает Еспресо.TV .
"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 6 областях", - отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Речь идет о следующих областях:
Кировоградская - 30 городов, поселков и сел,
Черкасская - 30
Киевская - 14
Черниговская - 14
Житомирская - 4,
Запорожская - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
- По состоянию на 7:00 четверга, 1 июля, сообщалось о 302 обесточенных населенных пунктах. Больше всего (191) из них было на Львовщине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
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