В центральной части Турции произошло землетрясение
Вечером 8 ноября турецкую провинцию Кония всколыхнуло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера
Об этом сообщает турецкое управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ( AFAD ).
8 ноября в 20:43 был зафиксирован толчок силой 5,1 балла по шкале Рихтера в районе Мэрам в центральной части Турции. Костер землетрясения находился на глубине 6,82 км.
Жертв нет. Землетрясение уничтожило как минимум два заброшенных здания. Некоторые люди покинули свои дома и оставались в автомобиле всю ночь.
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