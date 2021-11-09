В центральной части Турции произошло землетрясение

Об этом сообщает турецкое управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ( AFAD ).



8 ноября в 20:43 был зафиксирован толчок силой 5,1 балла по шкале Рихтера в районе Мэрам в центральной части Турции. Костер землетрясения находился на глубине 6,82 км.



Жертв нет. Землетрясение уничтожило как минимум два заброшенных здания. Некоторые люди покинули свои дома и оставались в автомобиле всю ночь.



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