В центральном офисе Auchan опровергают обвинения в помощи армии РФ и содействии мобилизации
Французская сеть супермаркетов Auchan отрицает, что во время войны поставляла товары для российских военнослужащих на территориях оккупированных областей Украины
Об этом говорится в отчете на сайте Auchan Retail.
"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", - подчеркнули в компании.
В сети подчеркнули, что их российские магазины не оказывают никакой помощи никому, кроме гражданского населения, а также не причастны к какому-либо собранию для российской армии.
Там уверяют, что в марте 2022 г. мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на сбор помощи для населения. Утверждается, что в списке продуктов не было ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что их назначают для военных.
Опровергают и тот факт, что на ее территории размещались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".
- Напомним, совместное расследование The Insider, Le Monde и Bellingcat установило , что с начала полномасштабного вторжения российский филиал французского Auchan снабжал товары военным РФ на захваченных территориях Украины под видом "гуманитарной помощи" гражданскому населению. Речь идет о товарах как из "ашановских" складов, так и собранных на территории магазинов сети в разных регионах России. Также установлено, что российский Auchan помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников.
- На эту информацию уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что обсудит деятельность Auchan в России со своим французским коллегой.
- Сеть Auchan в Украине выступила с требованием пояснений от французского офиса.
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