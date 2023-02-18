Об этом говорится в отчете на сайте Auchan Retail.

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", - подчеркнули в компании.

В сети подчеркнули, что их российские магазины не оказывают никакой помощи никому, кроме гражданского населения, а также не причастны к какому-либо собранию для российской армии.

Там уверяют, что в марте 2022 г. мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на сбор помощи для населения. Утверждается, что в списке продуктов не было ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что их назначают для военных.

Опровергают и тот факт, что на ее территории размещались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".