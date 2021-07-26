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В центральном Китае во время строительства обнаружили 11 гробниц возрастом более тысячи лет

26 июля, 2021 понедельник
15:17
Мир

Археологи обнаружили 11 древних гробниц, возраст которых оценивается от первого до десятого века н. э., на одной из стройплощадок в городе Чэньчжоу провинции Хунань в Центральном Китае

Об этом пишет "Синьхуа".

Археологи объявили, что по форме конструкций гробниц и характеристиками найденных в них предметов захоронения можно отнести к эпохе среднего и позднего периода правления династии Восточная Хань (25-220 гг.) до среднего и позднего периода династии Тан (618-907 гг.).

В ходе раскопок гробниц было выявлено более 30 похоронных предметов, включая керамические и фарфоровые изделия, бронзовые зеркала и другие культурные артефакты.

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На месте раскопок на стройплощадке были обнаружены одновременно 11 древних гробниц, которые представляют долгий период истории, имеет особую ценность для археологических исследований, заявили власти города Чэньчжоу.

Отмечается, что эти находки помогут пролить свет на историю древних городов и социально-культурного развития Китая.

Китай
гробница
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