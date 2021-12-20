В Центральном Китае нашли шесть древних гробниц, которым около 2000 лет
В китайской провинции Хунань были проведены раскопки шести древних гробниц, возраст которых - 1000-2000 лет.
Об этом сообщают Синьхуа Новости.
В Институте культурных реликвий и археологии провинции Хунань рассказали, что эти захоронения находятся в городище Дутоу, в уезде Линьу города Чэньчжоу.
Четыре найденные гробницы относятся к эпохе династии Хань (202 г. до н. э. - 220 г. н. э.), пятая - к периоду Цзинь (265-420 гг.), а шестая - к периоду Тан (618-907 гг.). Специалисты определили, что это гробницы простолюдинов, однако находки предоставляют ценные материалы для археологических исследований.
Во время раскопок археологи нашли более 60 культурных реликвий, в том числе медные монеты, бронзовые зеркала, серебряные браслеты, изделия из селадона (керамики нефритового цвета) и другие.
Линьу - единственное из обнаруженных укрепленных поселений, существовавших с начала III и до конца VI в. на древнем пути по маршруту между провинциями Хунань и Гуандун. Оно является свидетельством слияния культур народов, населявших регионы к северу и югу от гор Наньлин.
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