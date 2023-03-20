В Центральноафриканской Республике убиты 9 граждан Китая. Обвиняют ППК "Вагнера"

Об этом информирует AP .

Нападение золотой рудник Чимболо около 05:00. Об этом сообщил мэр соседнего города Бамбари Абель Матипата. Он добавил, что рудник был открыт всего несколько дней назад. Также издание отмечает, что за несколько дней до нападения вооруженные люди похитили троих граждан Китая на западе страны у границы с Камеруном.

Тела погибших были доставлены в столицу Банги в воскресенье. Местные власти заявили, что преследуют нападающих. От других комментариев отказалась.

AP пишет, что в нападении сначала обвинили Коалицию патриотов за изменения, активно работающие в этом регионе и регулярно атакующие силы страны. Также Коалиция связана с бывшим президентом ЦАР Франсуа Бозизе.

Коалиция в свою очередь выложила заявление, в котором отрицает обвинения в свою сторону. Так военный спикер Коалиции Мамаду Кура утверждает, что нападение спланировали российские наемники, а именно НПК "Вагнера". Их целью было "напугать китайцев, присутствовавших задолго до того, как россияне поселились в этой части страны". Никаких доказательств Кура не предоставил.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанж Туадера нанял группу российских наемников для обеспечения безопасности и военной подготовки. Наблюдатели ООН обвинили ее в нарушении прав человека, в том числе в массовых убийствах.