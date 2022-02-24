В центр Умани попал снаряд: есть погибший, пятеро госпитализированы
Глава Черкасской ОГА Александр Скичко сообщил, что в центр Умани попал снаряд, в результате чего есть один погибший, пять человек доставили в больницу
Об этом он написал в Telegram .
"Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице. В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Уманском районе объявили эвакуацию. Скичко сообщает, что не имеющие автомобилей должны идти в массовые пункты сбора на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG. Там людей будут ждать автобусы.
"Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА. Контактный центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001", - говорится всообщении
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