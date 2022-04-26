В Центр противодействия дезинформации рассказали о новых фейках от российских пропагандистов
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины представил подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые российская пропаганда выпустила в течение суток
Об этом ЦПИ при СНБО сообщает в телеграмме.
Отмечается, что несмотря на заявление вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук о том, что договоренностей о гуманитарных коридорах с "Азовстали" не было, минобороны РФ сообщило, что "киевские власти сорвали гуманитарную операцию" , что скрывается на территории комбината В ЦПИ предостерегают, что это манипуляция.
Также, несмотря на предыдущие сообщения о сборе силовиками РФ обломков сбитых украинских дронов для подготовки провокаций, несколько российских телеграмм-каналов сообщили, что в Курской области РФ был сбит находящийся на вооружении ВСУ ударный беспилотник "Байрактар". В ЦПИ предостерегают, что это фейк.
Кроме того, пропагандисты РФ сообщили, что российское с. Нехотевка (Белгородская область) "обстреляли со стороны Украины". По их словам, "повреждены жилые здания и личный транспорт". В ЦПИ предостерегают, что это манипуляция.
- Напомним, в России распространяют фейк о сбитом украинском дроне, который поджег нефтебазу в Брянске
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