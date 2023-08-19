В центр Чернигова прилетела российская баллистическая ракета. Есть погибшие и раненые
Утром субботы, 19 августа 2023 года, центр Чернигова подвергся российскому ракетному удару. Предварительно, оккупанты ударили баллистической ракетой
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр", - написал президент.
По его информации, в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.
На обнародованном президентом видео с места происшествия видно здание Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко и разбитые автомобили на Красной (Театральной) площади.
Ранее об этом проинформировал глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус.
"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно, баллистическая ракет", - заявил он в 11:41.
Чаус просит жителей Чернигова оставаться в укрытиях.
По данным "Общественное Чернигов", на месте удара есть раненые и погибшие люди.
Тревога в Чернигове и Черниговской области была объявлена в 11:20. Она продолжается до сих пор.
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