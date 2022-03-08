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В целях восполнения потерь: РФ под видом учебных сборов осуществляет скрытую мобилизацию, - Генштаб
Идут тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. РФ, чтобы восполнить свои потери, осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также в целях прекращения оттока личного состава военное руководство ВС РФ запретило разрыв контрактов на прохождение военной службы
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Еспресо.TV .Как отмечается, на Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Идет круговая оборона Мариуполя.
В то же время на Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.
Также группировка сил и средств обороны г. Киева продолжает отражение наступления и сдерживание противника, совершает его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города.
Определенными силами Вооруженные Силы продолжают оборону Чернигова.
На Юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов.
В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.
"По имеющейся информации, с целью восполнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также, с целью прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы", - сообщили в Генштабе.
Кроме того, оккупанты с целью усиления группировки войск на направлении Киева планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК Вагнера).
"В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, совершают диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, угоняют автомобильную технику и ведут действия в гражданской одежде. По состоянию на это время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован", - добавили в Генштаб Вооруженных Сил.
- Напомним, в Житомирской области взяли в плен бывшего украинского военного, который в 2014 году перешел на сторону врага.
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