Уверен, что это реально, - Зеленский прокомментировал подписание заявки Украины на членство в ЕС
Эксклюзив
В целях победы в информационной войне с Россией Эспрессо запускает русско- и англоязычные страницы в Facebook, Telegram и Instargam
Из-за начала Владимиром Путиным оккупационной войны против Украины важно противостоять и побеждать на информационном фронте, поэтому Эспрессо решило расширить свою аудиторию, создав русско- и англоязычные страницы в Telegram, Facebook, Instagram, а также TikTok
Мы расширяемся! Теперь новости украинского телеканала "Эспрессо" доступны на русском и английском языках! Актуальная информация о войне России против Украины на наших страницах в соцсетях. Делитесь нашими ресурсами:
Инстаграмм:
https://www.instagram.com/espresotvrus
Фейсбук:
https://www.instagram.com/espresotvrus
Телеграмм:
https://t.me/espresotvrus
ТикТок:
https://vm.tiktok.com/ZMLBK1Cc3/
A ukrainian "Espreso" TV channel is expanding a broadcast on English in social media! Up-to-date information in Ukraine is on our accounts:
Instagram:
https://www.instagram.com/espresotveng
Facebook:
https://www.facebook.com/espreso.tvenglishversion
Telegram:
https://t.me/espresotveng
Tiktok:
https://vm.tiktok.com/ZMLBwsbua/
А также обычный украиноязычный TikTok:
https://vm.tiktok.com/ZMLBw4N4e/
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+3°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное
2022, понедельник
28 февраля
18:00
Российские войска могут глушить интернет, связь и телевидение в прифронтовой зоне для распространения дезинформации, - Киевская ОГА
16:50
Городскому голове Купянска в Харьковской области сообщили о подозрении за намерение "сдать" город
16:38
На Харьковщине россияне обстреливают мирные районы из тяжелой артиллерии, погибли 11 человек, - глава ОГА
16:11
Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, уже собравший почти $13 000 000
14:58
В Василькове в результате обстрелов без отопления остались 12 домов, Киевская ОГА продолжает восстанавливать котельные
14:56
До 14:00 было уничтожено более 200 единиц техники захватчиков на направлениях трассы Ирпень-Житомир, - Арестович
14:42
"Russian ship - Fuck you": киберполиция сообщила о благотворительном NFT-проекте в поддержку ВСУ
13:55
"Открываем киберфронт": СБУ призвала украинцев сообщать в чат-бот об уязвимости киберзащиты российских объектов
13:01
"Путин проиграл войну Украине и подлежит отстранению или ликвидации": Центр исследований армии призвал россиян спасти будущее их детей