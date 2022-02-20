В целях обвинения ВСУ россияне стреляли с тяжелой артиллерии в направлении Луганска
Сегодня, 20 февраля 2022 года, около 21 часа, российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска
Об этом со ссылкой на пресс-центр ООС передает Еспресо.TV.
"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами взрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов", - отмечает украинское командование.
Таким образом, "противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации", говорится в сообщении.
"Захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", - отмечают украинские военные.
Справка
В ОРДЛО оккупанты производят так называемую эвакуацию и мобилизацию местного населения. Население запугивают, что на следующей неделе, с 21 февраля, украинская армия якобы "пойдет в наступление".
При этом российская пропаганда множит фейки о терактах и украинских диверсантах, имеют место постановочные взрывы на объектах инфраструктуры оккупированных районов Донетчины и Луганщины.
Украинская разведка, в свою очередь, предупредила о прибытии в ОРДЛО наемников из ЧВК Вагнера, которым, как отмечается, поручено создать casus belli для российского ТВ .
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