Об этом заявил глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов в Telegram.

"В Крыму торжественные линейки на последний звонок в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов. Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных заведений", - написал он.

Аксенов добавил, что родителей допустят на линейки.

"Другие ученики отметят окончание учебного года в своих классах. В учебных заведениях будут приняты все меры безопасности", - подытожил коллаборант.