"В целях безопасности": оккупационные власти Крыма отменили последние звонки для школьников, кроме выпускников 9 и 11 классов
Оккупанты в Крыму отменили последние звонки для школьников не выпускных классов и оправдывают это мерами безопасности
Об этом заявил глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов в Telegram.
"В Крыму торжественные линейки на последний звонок в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов. Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных заведений", - написал он.
Аксенов добавил, что родителей допустят на линейки.
"Другие ученики отметят окончание учебного года в своих классах. В учебных заведениях будут приняты все меры безопасности", - подытожил коллаборант.
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