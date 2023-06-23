Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Если брать в общем, то Россия сейчас удерживает в Черном море 8 кораблей-ракетоносцев с суммарным залпом 52 ракеты. Еще одна единица у россиян находится в ремонте, а это плюс еще четыре крылатые ракеты. На боевое дежурство россияне выводят 1-2 единицы в зависимости от поставленных задач. Также следует отметить, что российские ракетоносцы пытаются находиться в центральной или в восточной части Черного моря. Поскольку в оккупированном Севастополе они не чувствуют себя в безопасности", - рассказал Плетенчук.