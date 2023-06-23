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В целом РФ удерживает в Черном море 8 ракетоносцев с суммарным залпом 52 ракеты, - представитель ВМС ВСУ Плетенчук

23 июня, 2023 пятница
15:22
Война с Россией

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что общее количество российских кораблей-ракетоносцев в Черном море составляет 8 единиц с суммарным залпом 52 ракеты

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Если брать в общем, то Россия сейчас удерживает в Черном море 8 кораблей-ракетоносцев с суммарным залпом 52 ракеты. Еще одна единица у россиян находится в ремонте, а это плюс еще четыре крылатые ракеты. На боевое дежурство россияне выводят 1-2 единицы в зависимости от поставленных задач. Также следует отметить, что российские ракетоносцы пытаются находиться в центральной или в восточной части Черного моря. Поскольку в оккупированном Севастополе они не чувствуют себя в безопасности", - рассказал Плетенчук.

  • 13 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк говорила, что российская армия во время массированных ракетных атак начала реже применять ракеты "Калибр". Они держат их как дополнительный способ поражения и рассредоточения нашей ПВО.
Крым
военные силы Украины
терроризм
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