Об этом сообщило издание Svenska Dagbladet .

Отмечают, что в целом обнаружено четыре утечки газа из "Северных потоков". Два из них расположены в экономической зоне Швеции. Остальные два – в экономической зоне Дании.

Представители береговой охраны активно работают, чтобы выяснить причины утечек. В то же время Швеция ведет собственное расследование и подозревает грубый саботаж.

27 сентября из газопровода "Северный поток-2" в Балтийское море вылился газ . Премьер Дании назвала это результатом умышленных действий.

Позже шведские сейсмологи зафиксировали на месте аварий трубопроводов "Северных потоков" два взрыва .

Британская разведка предположила, что Россия взорвала "Северные потоки" подводным дроном.