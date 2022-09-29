В целом из "Северных потоков" после взрывов обнаружили четыре утечки газа, - береговая охрана Швеции
Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку из газопроводов "Северных потоков"
Об этом сообщило издание Svenska Dagbladet .
Отмечают, что в целом обнаружено четыре утечки газа из "Северных потоков". Два из них расположены в экономической зоне Швеции. Остальные два – в экономической зоне Дании.
Представители береговой охраны активно работают, чтобы выяснить причины утечек. В то же время Швеция ведет собственное расследование и подозревает грубый саботаж.
- 27 сентября из газопровода "Северный поток-2" в Балтийское море вылился газ . Премьер Дании назвала это результатом умышленных действий.
- Позже шведские сейсмологи зафиксировали на месте аварий трубопроводов "Северных потоков" два взрыва .
- Британская разведка предположила, что Россия взорвала "Северные потоки" подводным дроном.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.84
Покупка 40.84Продажа 41.8
-
EUR
Покупка 39.1Продажа 40.29
- Актуальное
- Важное