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В ЦАР разбомбили базу наемников ППК "Вагнер"

29 ноября, 2022 вторник
02:21
Мир

В Центральноафриканской Республике в городе Босангоа по военному объекту, связанному с российскими наемниками из ППК "Вагнера", был нанесен авиаудар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы правительства ЦАР.

В релизе отмечается, что прилетевший из соседней страны самолет в ночь с воскресенья на понедельник атаковал лагерь солдат на севере страны, а также их российские полувоенные формирования, которые в ЦАР называют "союзниками", в том числе наемников из группы ППК "Вагнера".

В правительстве африканского государства заявляют, что самолет сбросил взрывчатку на город Босангоа "нацелившись на базу наших сил обороны, наших союзников, а также на хлопчатобумажную фабрику". В результате бомбардировки жертв нет.

По факту авианалета было начато расследование, чтобы "установить ответственных" за атаку.

"Эти взрывчатые вещества нанесли значительный материальный ущерб", - говорится в заявлении правительства.

По словам регионального директора по водным и лесным ресурсам в Босангоо Этьена Нгеретума в комментарии для AFP, самолет "бомбил базу россиян в 2:50 ночи, мы слышали как минимум четыре бомбы, но, поскольку была ночь, мы не видели самолет, который был без огней" и летел тихо, передает Le Monde.

Мэр города Пьер Денамгер также подтвердил авиаудары по телефону французскому информагентству.

"Это самолет без огней, который мы не смогли идентифицировать. Целью была хлопчатобумажная фабрика, которую россияне и вооруженные силы используют в качестве базы, повреждений не так много", - прокомментировал он.

  • Напомним, все фракции Европарламента призвали признать ПИК "Вагнера" террористической организацией.

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Россия
Африка
Вагнергейт
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