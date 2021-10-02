В Трускавце Зеленский ставил оценки: партии - 3 с "+", себе - 7-8. И во всем "виновата" Верховная Рада

Об этом говорится в видео издание Украинская правда с выездного заседания парламентской фракции "слугу в курортном городке Трускавец, передает Еспресо.TV.



Свою же работу Зеленский оценил на "семь-восемь" по 12-ти бальной системе.



При этом основную вину за замедление, как он считает, темпов реформ, начатых им и его командой, глава украинского государства возложил на Верховную Раду под председательством Дмитрия Разумкова и действующий регламент работы парламента.



"Замедление реформ было после первого года. Главным стопором стала Верховная Рада, несмотря на то, что у нас монобольшинство. Продвигать какие-либо законопроекты было сложнее. Но сейчас мы ускорились, последние полгода мы выходим на тот же процесс. Сложная ситуация с регламентом. Я считаю, что он может "похоронить" украинскую экономику", - сказал Зеленский.





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