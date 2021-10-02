В Трускавце "слугами" уже собраны подписи за отставку Разумкова

Такой результат был достигнут на выездном заседании фракции "Слуга народа" в курортном городе Трускавце, Львовской области, передает с места события корреспондент Еспресо.TV .



Поскольку требование о необходимом минимуме в 150 голосов, а это треть от конституционного состава органа законодательной власти, подписавшими выполнено, вопрос отставки Разумкова теперь обязательно должен быть вынесен на голосование.



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Будет ли и дальше Дмитрий Разумков занимать должность спикера, зависит от того, наберет ли предложение "слуг" об его увольнении 226 голосов.



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Речь идет о простом депутатском большинстве.



Справка



Во фракции партии "Слуга народа" насчитывается 244 народных депутата.

Конфликт "слуг" и Разумкова начался давно. Особенно это было заметно во время рассмотрения в парламенте наиболее острых и резонансных законопроектов.

Последним стало политическое противостояние между ними вокруг так называемого антиолигархического закона (в экспертной среде и в оппозиции его называют "закон о " правильных " и " неправильных " олигархах" ), призванного де-факто перераспределить эфир рейтинговых украинских телеканалов, а также и их медиа (сетей радиостанций, крупных информационных порталов и т.п.) под новую президентскую избирательную кампанию Владимира Зеленского.

В четверг, 30 сентября, Дмитрий Разумков лично выдал "слугам" подписные листы для своей возможной отставки.



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