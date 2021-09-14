В ТРЦ в областях установят камеры, чтобы следить за соблюдением карантина, - Кузин

Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью Liga.net .

По его словам, в случае ухудшения ситуации планируется визиты в области, в отдельные заведения для объяснений или убеждение в том, что нормы работают эффективно.



"Будем проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей", - сказал Кузин.



По словам санврача, ВОЗ запустит пилот о мониторинге состояния ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают социальные дистанции", - подытожил он.

Правительство изменило карантиные ограничения в Украине. Вакцинированных граждан ожидает значительное количество привилегий.