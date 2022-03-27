В Тростянце жители могут получить гуманитарную помощь, - горсовет
Жители Тростянца, Сумской области, могут получить гуманитарную помощь в центре города или попросить ее доставить по нужному адресу
Об этом заявили в Тростянецком горсовете .
"Жители Тростянецкой громады могут получить помощь в центре города. В городе до сих пор большие проблемы со связью, поэтому если вы знаете, что ваши близкие не смогут физически добраться до центра города, по этой ссылке можете оставить данные, куда нужно доставить помощь, и мы максимально быстро попробуем привезти ее", – говорится в сообщении.
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