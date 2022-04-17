В Тростянце Сумской области мужчина подорвался на мине, выгуливая в лесу собаку, - глава ОГА
В городе Тростянце Ахтырского района Сумщины мужчина подорвался на мине, выгуливая в лесу собаку
Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
По предварительным данным, 16 апреля в Тростянце местный житель, выгуливавший в лесу собаку, подорвался на мине, которую российские оккупанты оставили после себя.
Мужчину доставили в местное медучреждение, ему оказывается первая медицинская помощь.
Живицкий также напомнил, что за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС нашли и обезвредили артиллерийские снаряды, гранаты и остатки мин в количестве:
- Конотопский район – два АС-45 мм, один АС-23 мм;
- Сумской район – два АС-30 мм, три АС-125 мм, пороховой заряд – 1 единица, одна граната Ф-1 и остатки ММ-120 мм.
- Напомним, что после пребывания российской армии в селе Белка Сумской области 16 апреля были обнаружены остатки химического оружия.
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