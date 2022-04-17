В Тростянце Сумской области мужчина подорвался на мине, выгуливая в лесу собаку, - глава ОГА

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.



По предварительным данным, 16 апреля в Тростянце местный житель, выгуливавший в лесу собаку, подорвался на мине, которую российские оккупанты оставили после себя.



Мужчину доставили в местное медучреждение, ему оказывается первая медицинская помощь.



Живицкий также напомнил, что за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС нашли и обезвредили артиллерийские снаряды, гранаты и остатки мин в количестве:

Конотопский район – два АС-45 мм, один АС-23 мм;

Сумской район – два АС-30 мм, три АС-125 мм, пороховой заряд – 1 единица, одна граната Ф-1 и остатки ММ-120 мм.

Напомним, что после пребывания российской армии в селе Белка Сумской области 16 апреля были обнаружены остатки химического оружия.

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Как сообщает глава ОГА, часть взрывчаток спасатели уничтожили, часть была отправлена на сортировочную площадку.