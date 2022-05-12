Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме.

По его словам, инцидент произошел после обеда.

"Тростянец. Возле больницы (там, где стоял вражеский танк, стрелявший по больнице) на мине взорвался гражданский трактор. Все живы, один человек получил контузию", - отметил Дмитрий Живицкий.

11 мая в Харьковской области ракета оккупантов попала в трактор, в результате чего водитель получил ожоги и ранения.

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