В Тростянце на Сумщине трактор взорвался на российской мине: один человек получил контузию
В Тростянце в Сумской области 12 мая трактор взорвался на российской мине возле больницы, одного человека контузило
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме.
По его словам, инцидент произошел после обеда.
"Тростянец. Возле больницы (там, где стоял вражеский танк, стрелявший по больнице) на мине взорвался гражданский трактор. Все живы, один человек получил контузию", - отметил Дмитрий Живицкий.
- 11 мая в Харьковской области ракета оккупантов попала в трактор, в результате чего водитель получил ожоги и ранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.03
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.75
- Актуальное
- Важное