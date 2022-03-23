В Тростянце уличные бои, убивающие мирных людей. Вспыхнул масштабный пожар, - глава Сумской ОВА
В городе Тростянец, который находится в Сумской области, продолжаются уличные бои, также вспыхнул масштабный пожар
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По словам Живицкого, Тростянецкая громада остается самой горячей точкой Сумской области. В городе загорелся масштабный пожар.
"К сожалению, Тростянец остается городом и громадой, страдающей больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды во многих населенных пунктах", - рассказал Дмитрий Живицкий.
Жителей Тростянца просят не покидать дома и укрытия, так как россияне расстреливают гражданских на улице.
Российские солдаты расстреляли женщину, просто ехавшую на велосипеде. Жители Тростянца не могут похоронить погибших, унести их с улицы, существует проблема хранения тел в морге.
Фиксируются случаи, когда женщинам приходится рожать дома.
- 21 марта стало известно, что в Тростянце русские оккупаты используют мирных жителей как " живой щит ".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное