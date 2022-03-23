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В Тростянце уличные бои, убивающие мирных людей. Вспыхнул масштабный пожар, - глава Сумской ОВА

23 мартa, 2022 среда
04:04
война с Россией

В городе Тростянец, который находится в Сумской области, продолжаются уличные бои, также вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, Тростянецкая громада остается самой горячей точкой Сумской области. В городе загорелся масштабный пожар.

"К сожалению, Тростянец остается городом и громадой, страдающей больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды во многих населенных пунктах", - рассказал Дмитрий Живицкий.

Жителей Тростянца просят не покидать дома и укрытия, так как россияне расстреливают гражданских на улице.

Российские солдаты расстреляли женщину, просто ехавшую на велосипеде. Жители Тростянца не могут похоронить погибших, унести их с улицы, существует проблема хранения тел в морге.

Фиксируются случаи, когда женщинам приходится рожать дома.

  • 21 марта стало известно, что в Тростянце русские оккупаты используют мирных жителей как " живой щит ".

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