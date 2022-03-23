В Тростянце уличные бои, убивающие мирных людей. Вспыхнул масштабный пожар, - глава Сумской ОВА

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.



По словам Живицкого, Тростянецкая громада остается самой горячей точкой Сумской области. В городе загорелся масштабный пожар.



"К сожалению, Тростянец остается городом и громадой, страдающей больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды во многих населенных пунктах", - рассказал Дмитрий Живицкий.



Жителей Тростянца просят не покидать дома и укрытия, так как россияне расстреливают гражданских на улице.



Российские солдаты расстреляли женщину, просто ехавшую на велосипеде. Жители Тростянца не могут похоронить погибших, унести их с улицы, существует проблема хранения тел в морге.



Фиксируются случаи, когда женщинам приходится рожать дома.

21 марта стало известно, что в Тростянце русские оккупаты используют мирных жителей как " живой щит ".