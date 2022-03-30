В Тростянке еще проходит зачистка, многие россияне скрываются на угнанных гражданских авто, - депутат горсовета Сум

“Сейчас тяжело говорить о потерях среди гражданского населения. Думаю, нужно дождаться официальной информации. Тем более что ВСУ еще работают по Тростянцу и дальше. Происходит очистка города. Русские, когда отходили, заменяли больницу. Многие россияне не вышли из города. Они угоняли машины и гражданскую одежду и скрываются еще на нашей территории.” - Акперов.



По словам Акперова, полиция и ВСУ сейчас пытаются отловить тех российских солдат, которые еще скрываются.



«Я так понимаю, что многие русские солдаты просто боятся возвращаться к себе домой, поскольку там их ждет расправа. Также была информация, что в Россию их и не пускали. Другой проблемой в городе остается гуманитарная ситуация. Поэтому власти и волонтеры стараются как можно быстрее доставить еду и медикаменты” - добавил Акперов

Напомним, 26 марта Вооруженные силы Украины освободили город Тростянец Сумской области от российской оккупации.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в освобожденном от захватчиков Тростянке в Сумской области остается много заминированных объектов, среди которых больница.

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