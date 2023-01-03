Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Дмитрий Плетенчук прокомментировал обстрел троллейбусного депо в Херсоне, который произошел 3 января.

"Мы сегодня провели осмотр этой локации, враг попал в старенькие троллейбусы, но они были на ходу. Туда сегодня прилетело пару снарядов, разбили старые и новые троллейбусы, то есть все, что россияне не смогли украсть, пытаются разрушить. Под обстрелы попали и многоэтажки, потому что рядом жилой район", - рассказал пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон.

Плетенчук подытожил, что россияне продолжают играть в свою кровавую игру.

2 января российские захватчики 79 раз обстреливали территорию Херсонской области

В ночь на 3 января российские оккупатны обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии

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