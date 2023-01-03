В троллейбусное депо Херсона прилетели снаряды, досталось и многоэтажкам рядом, - пресс-офицер комендатуры обороны Плетенчук
Дмитрий Плетенчук, пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон, отметил, что россияне все, что не смогли украсть, пытаются разрушить обстрелами
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Дмитрий Плетенчук прокомментировал обстрел троллейбусного депо в Херсоне, который произошел 3 января.
"Мы сегодня провели осмотр этой локации, враг попал в старенькие троллейбусы, но они были на ходу. Туда сегодня прилетело пару снарядов, разбили старые и новые троллейбусы, то есть все, что россияне не смогли украсть, пытаются разрушить. Под обстрелы попали и многоэтажки, потому что рядом жилой район", - рассказал пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон.
Плетенчук подытожил, что россияне продолжают играть в свою кровавую игру.
- 2 января российские захватчики 79 раз обстреливали территорию Херсонской области
- В ночь на 3 января российские оккупатны обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное