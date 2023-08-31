В третьей ОШБр назвали новую тактику россиян на Бахмутском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На южном фланге Бахмута продвижение движется, инициатива находится на нашей стороне. Но это не быстрое продвижение. Мы сейчас боремся с минированием, с новой тактикой россиян. Перед каждым штурмом надо брать перерыв. Враг сделал ставку на нестандартное минирование", - подчеркнул Бородин.

По его словам, на Бахмутское направление россияне пригнали профессиональных саперов.

"Наши саперы понимают, что мины заложены не по уставу. Чувствуется, что на Бахмутское направление пригнали профессиональных саперов. Они закладывают мины так, чтобы их было трудно найти. На такое разминирование уходит гораздо больше времени. Потому что простую мину можно заложить как классическим методом , так и нестандартным", - добавил Бородин.

За прошедшие сутки украинские военные продолжили наступление южнее города Бахмут. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах

В течение 30 августа российские военные пытались наступать по трем направлениям: на Лиманском, Бахмутском и Запорожском. Однако успеха у них не было. Силы обороны уничтожили 610 оккупантов, 26 вражеских ракет и 31 артсистему





