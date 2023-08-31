Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В третьей ОШБр назвали новую тактику россиян на Бахмутском направлении
Эксклюзив

В третьей ОШБр назвали новую тактику россиян на Бахмутском направлении

31 августа, 2023 четверг
09:35
Война с Россией

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отметил, что на Бахмутском направлении враг начал применять нестандартное минирование

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На южном фланге Бахмута продвижение движется, инициатива находится на нашей стороне. Но это не быстрое продвижение. Мы сейчас боремся с минированием, с новой тактикой россиян. Перед каждым штурмом надо брать перерыв. Враг сделал ставку на нестандартное минирование", - подчеркнул Бородин. 

По его словам, на Бахмутское направление россияне пригнали профессиональных саперов.

"Наши саперы понимают, что мины заложены не по уставу. Чувствуется, что на Бахмутское направление пригнали профессиональных саперов. Они закладывают мины так, чтобы их было трудно найти. На такое разминирование уходит гораздо больше времени. Потому что простую мину можно заложить как классическим методом , так и нестандартным", - добавил Бородин.

  • За прошедшие сутки украинские военные продолжили наступление южнее города Бахмут. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах
  • В течение 30 августа российские военные пытались наступать по трем направлениям: на Лиманском, Бахмутском и Запорожском. Однако успеха у них не было. Силы обороны уничтожили 610 оккупантов, 26 вражеских ракет и 31 артсистему



 

Новости
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Военные новости
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Верховна Рада
29 августа, 2023 вторник
Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации нардепов
30 августа, 2023 среда
В Беларуси между вагнеровцами и местными правоохранителями обостряется конфликт
окупанти
30 августа, 2023 среда
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.85
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
31 августа
10:00
Украинские партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе, - Андрющенко
09:45
Латвия
Латвия тратит на военную помощь Украине более 1% ВВП, - министр обороны
09:42
С 1 сентября школьников в Крыму отправят на курсы военной подготовки
09:37
Си Цзиньпин может пропустить саммит лидеров G20 в Индии, - Reuters
09:19
Армия РФ ночью атаковала сельскохозяйственное предприятие в Славянске: погиб охранник
09:14
Обновлено
Летел на Москву: в России заявили о сбитии беспилотника
09:08
Россияне утром ударили по Харьковщине: раненый мужчина
08:58
Резников может покинуть пост министра обороны на следующей неделе, преемником будут рассматривать Умерова, - Железняк
08:56
Силы обороны наступают южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах
08:53
OPINION
Николай Княжицкий
Польша и Венгрия вопреки правилам ЕС хотят ограничить ввоз зерна из Украины
08:50
Псков
Британская разведка проанализировала атаки дронов на территории РФ и оценила работу российской ПВО
08:46
лекарства
Экстренная контрацепция без рецепта: Шмигаль ответил на петицию, Минздрав рассмотрит возможность продажи
08:31
Переговоры между Россией и КНДР по соглашению на поставку оружия активно продвигаются, - разведка США
08:30
Япония
За неделю с поврежденной АЭС Фукусима в океан сбросили более 2,9 тыс. тонн очищенной воды
08:23
Байден одобрил военную помощь Тайваню в рамках программы для суверенных государств
08:00
OPINION
Оффлайн или онлайн – вот в чем вопрос?
07:56
Обновлено
ВСУ ликвидировали 610 окупантов, уничтожили 26 ракет и 31 артсистему за сутки, - Генштаб
07:30
Ледник в Доломитовых Альпах может уменьшиться вдвое из-за изменения климата, - исследователи
07:07
В КНДР заявили, что имитировали ядерные удары по военным целям в Южной Корее
06:55
В Финляндии с сентября упрощают процедуру аборта
06:34
Путин намеренно засекретил похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика, - ISW
06:16
В Киеве вводят новый формат пропусков на автомобили для передвижения во время комендантского часа
06:06
Российский газ
Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного газа на 40% от начала войны в Украину
05:58
Дональд Трамп
Прокурор Нью-Йорка призывает признать Трампа мошенником еще до начала суда
05:34
Украинцы снова превзошли ожидания: генсек НАТО об успехе контрнаступления ВСУ
05:08
ПВО прикрывает только Москву: в ISW объяснили причины успеха атаки дронов в Пскове
04:40
В конгрессе США подсчитали, сколько зерна украла РФ на оккупированных территориях Украины
04:12
Российский добровольческий корпус сообщил о соучастии в атаке на аэродром в Курской области
03:44
Столтенберг заявил, что это его последняя каденция в должности генсека НАТО
03:16
США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ
02:48
Amazon
Украинский бизнес будут еще год продавать товары на Amazon без комиссии, - Федоров
02:20
Жозеп Боррель
Боррель предложил странам ЕС план оборонной поддержки Украины на €20 млрд
01:52
Давид Арахамия
Арахамия не исключает проведение выборов в Украине в следующем году
01:24
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: военные назвали временного руководителя государства
00:56
После Польши вспышка легионеллеза зафиксирована в Испании и Германии: один человек умер
00:28
Новый пакет вооружения от Германии: 10 Leopard 1 и радиолокационная система RML-4D
00:13
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Шахтер"
00:06
Зеленский: продолжаются переговоры с партнерами о дополнительных системах ПВО
2023, среда
30 августа
23:59
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 августа
23:27
Капитан "Александрии" перешел в "Карпаты" за 585 тыс. евро
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV