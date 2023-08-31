В третьей ОШБр назвали новую тактику россиян на Бахмутском направлении
Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отметил, что на Бахмутском направлении враг начал применять нестандартное минирование
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На южном фланге Бахмута продвижение движется, инициатива находится на нашей стороне. Но это не быстрое продвижение. Мы сейчас боремся с минированием, с новой тактикой россиян. Перед каждым штурмом надо брать перерыв. Враг сделал ставку на нестандартное минирование", - подчеркнул Бородин.
По его словам, на Бахмутское направление россияне пригнали профессиональных саперов.
"Наши саперы понимают, что мины заложены не по уставу. Чувствуется, что на Бахмутское направление пригнали профессиональных саперов. Они закладывают мины так, чтобы их было трудно найти. На такое разминирование уходит гораздо больше времени. Потому что простую мину можно заложить как классическим методом , так и нестандартным", - добавил Бородин.
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