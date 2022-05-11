Об этом идет речь в телеграмме Харьковской ОВА.

Харьковгаз провел ремонтные работы на газораспределительных сетях в Харьковском и Изюмском районах.

"В результате восстановлено газоснабжение в три села Балаклейской общины Изюмского района и выполнена часть работ по локализации повреждений газовых объектов в Дергачах", - отметили в ОВА.

10 мая ВСУ уволили на Харьковщине Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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