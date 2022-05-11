В трех селах Харьковщины возобновили газоснабжение
На Харьковщине в трех селах Балаклейской общины возобновили газоснабжение
Об этом идет речь в телеграмме Харьковской ОВА.
Харьковгаз провел ремонтные работы на газораспределительных сетях в Харьковском и Изюмском районах.
"В результате восстановлено газоснабжение в три села Балаклейской общины Изюмского района и выполнена часть работ по локализации повреждений газовых объектов в Дергачах", - отметили в ОВА.
- 10 мая ВСУ уволили на Харьковщине Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное